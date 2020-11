VIDEO Jon Rahm, buca in uno assurda nei giri di pratica al Masters! Prodezza impensabile dello spagnolo ad Augusta

Si può riuscire a effettuare il colpo dell’anno fuori gara? Sì, se il nome è Jon Rahm e lo scopo è quello di prepararsi per il Masters che partirà tra poco meno di due giorni all’Augusta National Golf Club, il percorso sul quale il Major si è sempre tenuto.

Quello che ha fatto lo spagnolo, numero 2 del mondo, va al di là di qualsiasi immaginazione anche solo lontanamente pensabile: alla buca 16, conosciuta come “Redbud” (i nomi delle buche del Masters sono tutti legati a piante, alberi o fiori), trova forse il colpo della vita. Triplo rimbalzo sull’acqua, palla sul green, traiettoria lunghissima che va a tornare verso la buca, nella quale si infila.

Loading...

Loading...

Date le porte chiuse, quest’impresa non è stata visibile dal vivo che da Rahm, dalle cinque persone intorno a lui (tra cui Rickie Fowler, la cui faccia dice tutto), dal cameraman e da pochi altri addetti ai lavori che evidentemente la telecamera non ha potuto mostrare. La prodezza dell’iberico sta però facendo il giro del mondo. Da vedere e rivedere, forse solo per credere ogni volta di meno ai propri occhi. E non è tutto: si tratta della seconda buca in uno in due giorni, per aggiungere sensazionale al sensazionale. E c’è un particolare in più: oggi è il suo compleanno.

JON RAHM: LA PRODEZZA ASSURDA ALLA BUCA 16



CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse