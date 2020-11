VIDEO Cristiano Ronaldo gol: CR7 torna dopo Covid-19 e segna subito in Spezia-Juventus

Cristiano Ronaldo è tornato a giocare dopo due settimane di assenza dovute alla posività al Covid-19 e ha subito segnato. L’attaccante portoghese è sceso in campo in Spezia-Juventus, partita valida per la sesta giornata della Serie A. Il bianconero ha siglato il gol del 2-1 per i Campioni d’Italia, ricevendo il pallone al limite dell’area di rigore, entrando e scartando il portiere prima di appoggiare in rete. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronald al ritorno dopo il Covid-19 in Spezia-Juventus.

VIDEO GOL CRISTIANO RONALDO, SPEZIA-JUVENTUS:

Foto: Lapresse