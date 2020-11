Tokyo 2021, Thomas Bach: “Lo sport è vita, le Olimpiadi saranno un messaggio di solidarietà, resilienza e unità”

Nel corso del Summit G20 che si è tenuto in Arabia Saudita, è stato espresso dai leader del mondo il sostegno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Il documento finale redatto ha ribadito, con le seguenti parole, l’apprezzamento per il lavoro svolto in questo momento così complicato a livello globale. “Come simbolo della resilienza dell’umanità e dell’unità globale nel superare il COVID19, lodiamo la determinazione del Giappone ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 il prossimo anno”.

Il Presidente del CIO Thomas Bach, invitato dalla presidenza saudita del G20, ha partecipato alla discussione e ha proposto alcune riflessioni: “Lo sport può salvare vite umane – le sue parole riportate da nuoto.com – Durante questa pandemia, abbiamo visto quanto sia importante per la salute fisica e mentale. L’OMS lo ha riconosciuto firmando un accordo di cooperazione con il CIO. A seguito di questo accordo, l’ONU, l’OMS e il CIO hanno lanciato una campagna di co-branding chiamata “Healthy Together”, lanciando progetti a livello internazionale. Inoltre, ci stiamo preparando a contribuire a una campagna mondiale a favore della vaccinazione. Abbiamo imparato una lezione importante da questa crisi: abbiamo bisogno di più solidarietà. Più solidarietà all’interno delle società e più solidarietà tra le società. Presto celebreremo questa dimostrazione di solidarietà ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020. Questi Giochi Olimpici, con la partecipazione di tutti i 206 Comitati Olimpici Nazionali e della Squadra Olimpica per i Rifugiati del CIO, invieranno un forte messaggio di solidarietà, resilienza e unità dell’umanità in tutta la nostra diversità. In questo contesto, sono molto grato al Primo Ministro Suga per aver condiviso la nostra determinazione”.

Loading...

Loading...

Il Presidente del CIO ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza della neutralità politica dei Giochi Olimpici e del CIO: “Uno dei motivi principali per ospitare i Giochi Olimpici è accogliere il mondo intero per una competizione pacifica. Ma questo dipende da voi, leader mondiali, nel considerare i Giochi Olimpici al di là di ogni controversia politica. Per questo motivo vi invito a sostenere la nostra neutralità politica, permettendoci di fare dei Giochi Olimpici e Paralimpici un grande simbolo di solidarietà globale senza nessuna discriminazione“.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse