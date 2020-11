Tennis, WTA Linz 2020: Jasmine Paolini lotta ma cede all’esordio contro Aryna Sabalenka

A Linz, in Austria, per quanto riguarda il torneo WTA International di tennis 2020, oggi, martedì 10 novembre, è proseguito il primo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla testa di serie numero 1, la bielorussa Aryna Sabalenka, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco.

Nel primo set parte forte l’azzurra, che ottiene il break a quindici nel quarto gioco e, con un parziale complessivo di 12 punti a 2 tra secondo e quarto game, si porta sul 4-1 non pesante. Qui però la tennista italiana subisce il ritorno dell’avversaria, che inanella cinque giochi consecutivi e alla prima occasione chiude per il 6-4 dopo 35 minuti di gioco.

Nella seconda frazione Paolini invece annulla una palla break nel primo game ed altre due nel quinto ma, a sua volta, non ne sfrutta due nel sesto gioco. In un lunghissimo settimo game, all’ottava palla break, la bielorussa sale sul 4-3, ma subito concede il controbreak a trenta. Sul 4-4 però Paolini ha un nuovo passaggio a vuoto, subisce ancora il break a trenta e poi Sabalenka chiude al primo match point per il 6-4 dopo 52 minuti.

Le statistiche indicano come Sabalenka esca vittoriosa da un match nel quale vince più punti dell’avversaria, 79 contro 66, ma a contare è soprattutto il 4 su 16 nel conto delle palle break sfruttate, mentre l’azzurra se ne procura soltanto quattro, convertendone due, inoltre la bielorussa mette a segno ben 11 ace.

Foto: LaPresse