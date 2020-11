Tennis, WTA Linz 2020: i risultati di sabato 14 novembre. Sabalenka e Mertens si incontreranno in finale

Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la belga Elise Mertens le due finaliste del torneo di Linz (Austria). Sul veloce indoor austriaco i pronostici sono stati rispettato e l’esito delle semifinali non ha dato adito a sorprese, anche se l’andamento dei confronti sono stati tutt’altro che scontati.

La n.11 del mondo ha sconfitto la ceca Barbora Krejcikova (n.74 del ranking) con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 in 2 ore 6 minuti di gioco. Una vittoria sofferta dunque per la bielorussa, che però alla distanza è riuscita a prevalere facendo leva sul maggior peso della sua palla, al cospetto comunque di una rivale particolarmente centrata.

In rimonta il successo di Mertens. La n.21 del mondo, infatti, si è trovata indietro di un parziale (6-2) contro la russa (testa di serie n.4) Ekaterina Alexandrova. Poi però la belga ha cambiato marcia nel secondo parziale e con il punteggio di 6-1 7-5 ha posto fine alle ostilità, staccando il biglietto per l’atto conclusivo.

Foto: LaPresse