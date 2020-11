Tennis, Rafael Nadal: “La PTPA non ha portato idee nuove. Gli Slam devono restare al meglio dei cinque set”

Rafael Nadal ha cominciato le sue ATP Finals nel migliore dei modi. Lo spagnolo ha sconfitto all’esordio in due set il russo Andrey Rublev e si prepara ad affrontare domani Dominic Thiem in un match che può già valere l’accesso alle semifinali. In conferenza stampa, come ha riportato Livetennis, il numero due del mondo ha toccato numerosi temi e si è soffermato ancora sulla PTPA, la nuova associazioni giocatori creata da Novak Djokovic e Vasek Pospsil e della quale lui non fa parte: “Non è perché hanno creato questa nuova associazione che stanno aiutando il tennis più di me o di chiunque altro. I giocatori di oggi, soprattutto quelli meno quotati, guadagnano molto di più di qualche anno fa grazie all’impegno di giocatori come me, Roger, Novak e Andy. Le idee della PTPA non sono né nuove né diverse da quelle che abbiamo avuto negli ultimi anni. Hanno solo cambiato l’approccio e il modo in cui discutono i problemi”

Nadal è poi tornato sul match con Rublev e su quello successivo con Thiem: “E’ stato un inizio molto positivo, è sempre importante vincere la prima partita di questo torneo per guadagnare fiducia e vincere in due set aiuta molto per la qualificazione. Thiem è un grande avversario. Spero di essere pronto e che la partita di oggi mi aiuti a giocare con lui ancora meglio”.

Loading...

Loading...

Il tennista spagnolo si è poi mostrato contrario alla proposta di portare gli Slam a sfide al meglio dei tre set: “Sono totalmente contrario a questo negli Slam. Perchè soprattutto abbiamo un giorno di riposo tra una partita e l’altra e poi deve rimanere quella parte fondamentale della storia del nostro sport. Giocare cinque set in uno Slam fa la differenza perché rende tutti i tennisti più esigenti fisicamente e mentalmente. È qualcosa di diverso”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse