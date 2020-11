Tennis, Rafael Nadal: “Il nostro è uno sport cambiato poco in 50 anni, ci sono dei margini per evolversi”

Novak Djokovic contro Rafael Nadal non solo in campo? Un po’ sì. Rafa, sconfitto ieri nel match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2020 dall’austriaco Dominic Thiem, ha espresso il suo parere circa le idee del serbo riguardanti alcuni cambiamenti nel mondo tennis. Secondo l’idea di Djokovic, infatti, si potrebbe pensare a cambiare il format degli incontri nei tornei del Grande Slam, non più al meglio dei cinque set, ma dei tre. Una soluzione, di fatto, già adottata nei Masters 1000 anche per facilitare i giocatori, visti i tanti impegni nel corso dell’anno. In questo contesto, il balcanico vorrebbe aprire alla tecnologia in toto, con i giudici di linea non più presenti sul campo.

La risposta dello spagnolo è stata molto chiara: “Ognuno ha la sua opinione, e tutte sono valide, non voglio fare polemica. A me piace di più il campo tradizionale, nel quale ci sono i giudici di linea. Ma non tutti la pensano allo stesso modo: per esempio Djokovic, credo al Roland Garros, ha detto che non si sentirebbe la mancanza dei giudici di linea. Sono vedute diverse, mi piace meno, ma dobbiamo adottarci alle circostanze che questo mondo ci propone”, ha sottolineato l’iberico, aggiungendo: “Se mi chiedete cosa mi piacerebbe avere per il futuro, vi dico che siamo uno sport che ha molto margine per evolversi, uno sport che ha cambiato molte poche cose negli ultimi 50 anni in confronto alla maggioranza degli altri sport, questo è un fatto. Ma non credo che questo sia un percorso per migliorare la spettacolarità del nostro sport. A me piace di più un campo tradizionale con i giudici di linea, e con il giudice di sedia. Sicuramente dal punto di vista tecnologico non sarebbe difficile fare in modo che sul campo ci rimangano solamente i giocatori, ma a me non piace, preferisco che l’elemento umano rimanga una componente di questo sport”, le considerazioni di Rafa (fonte: ubitennis).

Foto: LaPresse