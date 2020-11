Tennis, Rafael Nadal: “Devo migliorare dalla parte del rovescio per vincere a Londra”

Rafael Nadal non è riuscito ad infrangere il tabù del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma lo spagnolo è già proiettato alle ATP Finals di Londra, altro torneo che non ha mai fatto suo in carriera. Il maiorchino è infatti arrivato per due volte in finale al Masters di fine anno, ma ha perso nel 2010 contro Roger Federer e poi nel 2013 con Novak Djokovic.

Nella giornata di ieri, Nadal è uscito sconfitto nella semifinale di Parigi-Bercy da Alexander Zverev e ha commentato così il suo torneo, come riporta Livetennis: “Non è stato un brutto torneo per me. Ho passato molte ore in campo e questi quattro incontri sono importanti per me e mi hanno aiutato. Ho bisogno di tempo per abituarmi ai campi veloci indoor. Certo che volevo vincere, ma sapevo già che sarebbe stato difficile”

Il numero due del mondo ha parlato anche delle ormai imminenti ATP Finals: “Devo migliorare dalla parte del rovescio. Sento che potrei perderlo da un momento all’altro. E’ fondamentale migliorare da quella parte del campo per aumentare le mie possibilità di vincere a Londra”.