Tennis, Novak Djokovic: “Voglio giocare gli Australian Open, dubbi sugli altri tornei”

L’esordio alle ATP Finals di Londra è stato, come previsto, senza nessun patema. Novak Djokovic è partito al meglio nell’ultimo torneo dell’anno sbarazzandosi in due rapidi set dell’argentino Diego Schwartzman. L’obiettivo è ovviamente quello di portare a casa l’ultimo titolo di questo 2020 in ogni caso difficile, per poi iniziare a pensare alla prossima stagione.

Queste le sue parole riportate dall’ANSA, riguardo i tornei di inizio 2021: “Io spero solo per il bene del tennis e per il bene dei giocatori che l’Australian Open si svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”.

Prosegue: “Io voglio giocare agli Australian Open. Non sono sicuro per quanto riguarda la Atp Cup e gli altri tornei prima, perché bisognerebbe partire con grande anticipo. Penso circa due settimane e mezzo o tre prima della prima partita dell’Open”.

