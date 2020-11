Tennis: la bulgara Aleksandrina Naydenova squalificata a vita. Ha aggiustato partite per 4 anni e ostacolato le indagini

Una brutta storia arriva dal mondo dei tornei minori: la bulgara Aleksandrina Naydenova, infatti, è stata squalificata a vita con sentenza della Tennis Integrity Unit, che combatte il cosiddetto “match fixing”, quel fenomeno cioè per cui le partite vengono “aggiustate” con intenti che di sportivo hanno ben poco a che vedere.

Ex numero 218 del mondo, e al momento della prima sospensione, datata 27 dicembre 2019, era numero 239 e anche al 95° posto in doppio. Le violazioni contestate sono non meno di 13 tra il 2015 e il 2019, un numero esorbitante. In 12 di queste occasioni si era trattato di match truccati.

Non solo: in un’altra occasione, Naydenova, 28 anni, si è resa colpevole di aver ostacolato le indagini della TIU. La colpevolezza, diventata di dominio pubblico solo nelle scorse ore, è stata accertata tra il 19 e il 20 ottobre. Per lei anche una pesante multa di 150.000 dollari.

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com