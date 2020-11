Tennis: Dominic Thiem giocherà la Laver Cup 2021

Dominic Thiem sarà uno dei componenti della squadra europea alla Laver Cup 2021, la manifestazione che mette di fronte i più forti giocatori dell’Europa contro i migliori del resto del mondo. Il numero tre del ranking ATP ha confermato che parteciperà alla competizione che si terrà il prossimo anno a Boston, dopo il rinvio di questa stagione a causa della pandemia.

Il tennista austriaco ha sempre fatto parte del team europeo, partecipando nel 2017 a Praga e nel 2019 a Ginevra, dove in entrambi occasioni ha contribuito alla vittoria della sua squadra. Thiem si unirà al già certo Roger Federer, che è uno degli organizzatori dell’evento: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa squadra”, le prime parole del numero tre del mondo.

Thiem ha chiuso il suo 2020 con la sconfitta nell’ultimo atto delle ATP Finals contro il russo Daniil Medvedev, ma è stata anche la stagione che ha portato l’austriaco alla conquista del suo primo titolo Slam, lo US Open, dopo aver battuto in rimonta Alexander Zverev.

