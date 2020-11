Tennis, Dominic Thiem: “Contro Nadal ho giocato la mia miglior partita del post lockdown, meglio ancora che all’US Open”

E’ stata una sfida spettacolare e molto divertente quella di ieri tra Dominic Thiem e Rafael Nadal valida per il secondo turno delle ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. L’austriaco è riuscito ad imporsi grazie a due tie-break in un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena.

Nel post partita Thiem ha sottolineato che questa, a suo dire, è stata la sua migliore prestazione da quando è ripartita la stagione: “Ho giocato la mia miglior partita del post lockdown, meglio ancora che all’US Open. Sul 5 pari ho pensato solo che dovevo servire bene il game successivo e l’ho fatto, assicurandomi di raggiungere il tie-break“.

Nonostante la sconfitta Nadal si dice fiducioso, secondo quanto riporta Ubitennis, per il proseguo della competizione: “Sono molto più positivo dopo questo match perso che negativo. Sto giocando bene, sono contento di come mi sento e ottimista: quando gioco al meglio posso giocare bene su qualsiasi superficie e battere qualunque avversario. Dominic mi ha portato al limite, mi è mancato poco perché potessi vincere, piccoli dettagli. Nel secondo set sono stato avanti di un break e ho perso al tiebreak dopo essere stato avanti di un mini-break ma le sensazioni restano buone“.

Foto: Lapresse