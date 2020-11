Tennis, Australian Open juniores rinviati. A rischio anche lo Slam dei professionisti?

Gli Australian Open juniores 2021 sono stati rinviati a data da destinarsi. Lo Slam riservato ai più giovani era in programma in contemporanea alla seconda settimana del torneo dedicato ai professionisti (25-31 gennaio), ma non andrà regolarmente in scena e verrà riprogrammato non prima del mese di aprile. A comunicarlo è stato Craig Taley, CEO della Federazione Australiana di Tennis e Direttore degli Australian Open.

A questo punto, con il rinvio della kermesse per gli under 18 (non ci saranno competizioni giovanili nella terra dei canguri almeno fino ad aprile), sono a rischio anche i veri e propri Australian Open 2021: il primo Slam della stagione, previsto dal 18 al 31 gennaio, potrebbe subire uno slittamento, anche perché i tennisti non potranno arrivare a Melbourne prima di Capodanno (vige un divieto governativo) e dovranno poi sottoporsi a un periodo di quarantena, che sostanzialmente impedisce la regolare disputa dei tornei previsti nella prima metà di gennaio.

Foto: Lapresse