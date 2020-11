Tennis, Australian Open 2021: prende quota l’ipotesi del via il 1° febbraio

Potrebbe giungere al termine in tempi brevi la complicata gestazione delle nuove date degli Australian Open 2021, dal momento che in quelle originarie non si può più giocare. A riportarlo, dalle pagine del sito di uno dei quotidiani più antichi d’Australia, The Age, sono Sam Phillips e Anthony Colangelo.

In particolare, la data d’avvio sembrerebbe poter essere quella del 1° febbraio (un giorno in cui, varie volte, lo Slam australiano si è chiuso). Il Governo dello Stato della Victoria, però, vorrebbe che i giocatori, una volta arrivati sul territorio, andassero in quarantena per 14 giorni prima di iniziare tutta la preparazione.

Appare però uno spiraglio di luce, nel senso che c’è una sempre più ampia speranza legata al fatto che, durante la quarantena, verranno consentiti gli allenamenti. Ci si aspetta, peraltro, che i giocatori arrivino tutti nella prima settimana di gennaio, in questo senso, Tennis Australia rimane ottimista sul fatto che si possa trovare un punto d’incontro tra la necessità dei tennisti di restare isolati e quella che hanno di allenarsi per giocare il primo Slam dell’anno. Non è chiaro il destino di ulteriori tornei.

Foto: LaPresse