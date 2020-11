Tennis, ATP Vienna 2020, Lorenzo Sonego affronta in finale il russo Andrey Rublev

Si giocherà sul Campo Centrale, non prima delle ore 14.00, a Vienna, in Austria, la finale del torneo ATP 500 di tennis 2020: oggi, domenica 1 novembre, sul cemento indoor austriaco, si terrà infatti la sfida nell’ultimo atto tra il lucky loser azzurro Lorenzo Sonego e la testa di serie numero 5, il russo Andrey Rublev.

Si tratta di un confronto inedito: l’azzurro vincendo salirebbe al numero 27 del mondo (attualmente è 42, sarà 32 in caso di sconfitta), mentre il russo resterebbe in ogni caso al numero 8. L’azzurro lungo il proprio cammino ha eliminato, tra gli altri, il numero 1 del tabellone e del mondo, il serbo Novak Djokovic.

Coadiuvato anche dalla buona sorte il russo, che in un paio di circostanze ha approfittato dei ritiri degli avversari, sia contro Jannik Sinner nel secondo turno sia ieri in semifinale contro il sudafricano Kevin Anderson. Nel mezzo il russo però ha anche spazzato via l’austriaco Dominic Thiem, numero 2 del seeding.

Oggi, domenica 1 novembre, si terrà la finalissima del torneo ATP 500 di tennis 2020 di Vienna. Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Rublev in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da supertennis,tv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse