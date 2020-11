Tennis, ATP Sofia 2020: Sinner, Pospisil, Gasquet e Simon agli ottavi. Eliminato Shapovalov

La seconda giornata del torneo ATP 250 di Sofia ha regalato emozioni e sorprese. Jannik Sinner non ha tradito le aspettative battendo in maniera netta, non tanto nel punteggio (6-2 6-4) ma quanto nel gioco, l’ungherese Marton Fucsovics. L’altoatesino è stato bravo ad imporre il proprio gioco e a tenere in mano lo scambio in molte occasioni. Il magiaro, che aveva battuto il giovane italiano agli Australian Open, è stato costretto a forzare alla ricerca delle righe e ha finito per sbagliare troppo.

Ad aprire la giornata della manifestazione in corso di svolgimento nella capitale bulgara è stata la vittoria del francese Richard Gasquet che in poco meno di un’ora e mezzo si è liberato con un perentorio 6-3 6-4 dello spagnolo Roberto Carballes Baena. L’altro transalpino in campo, Gilles Simon, ha liquidato rapidamente con un doppio 6-2 lo slovacco Andrej Martin staccando il pass per gli ottavi dove ad attenderlo ci sarà John Millman.

Loading...

Loading...

A chiudere il quadro degli ottavi la vittoria del canadese Vasek Pospisil che ha sconfitto un non pimpantissimo Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-4. Senza ombra di dubbio il successo più sorprende è stata quella moldavo Radu Albot che ha battuto 6-2 6-4 il canadese Denis Shapovalov testa di serie numero 1 del seeding, staccando il pass per i quarti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse