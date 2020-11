Tennis, ATP Sofia 2020: Lorenzo Sonego rinuncia al torneo in Bulgaria

Sono molte le defezioni in vista dell’ATP di Sofia, torneo 250 previsto la prossima settimana. Già dovendo fare i conti con i forfait di Gael Monfils, Roberto Bautista Agut e di Fabio Fognini tra gli altri, sono arrivate le rinunce del russo Karen Khachanov, del norvegese Casper Ruud, nonché i ritiri dell’americano Taylor Fritz, del sudafricano Kevin Anderson e del serbo Miomir Kecmanovic.

Le motivazioni per questi forfait riguardano essenzialmente il pericolo dei contagi associati agli spostamenti. In questo contesto anche Lorenzo Sonego, che aveva avuto libero accesso al tabellone principale per le tante assenze, ha deciso di non prendere parte alla competizione. Stesso discorso per lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. In un situazione così particolare, Stefano Travaglia rimarrebbe escluso di un posto dal main draw, ma potrebbe rientrarvi visto quanto sta accadendo, mentre Jannik Sinner è a lavoro per essere al via del torneo, come dimostrato da una storia su Instagram.

