Tennis, ATP Sofia 2020: Jannik Sinner supera De Minaur in rimonta, Caruso lotta ma non basta contro Gasquet

Giornata in chiaroscuro quest’oggi per il tennis italiano in Bulgaria nell’ambito del torneo ATP 250 di Sofia. Il programma odierno ha visto lo svolgimento di tutti e quattro gli incontri di singolare valevoli per i quarti di finale dell’ultima competizione del circuito maggiore prima delle ATP Finals di Londra. Domani andranno in scena le semifinali, mentre sabato si svolgerà l’atto conclusivo della manifestazione sul cemento indoor della capitale bulgara.

Bella vittoria in apertura di giornata per il 32enne francese Adrian Mannarino (n.5 del seeding e n.35 del ranking mondiale), capace di imporsi in tre parziali per 6-2 1-6 6-3 contro l’ostico tennista moldavo Radu Albot che nel turno precedente si era sbarazzato a sorpresa del canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.1). Mannarino dovrà vedersela domani in semifinale contro l’azzurro Jannik Sinner, protagonista di una convincente prestazione che gli ha consentito di vincere in rimonta il suo quarto di finale contro il temibile australiano Alex De Minaur con lo score finale di 6-7 6-4 6-1.

Nella parte bassa del tabellone, il canadese Vasek Pospisil si è confermato estremamente competitivo sul veloce demolendo in due set per 6-3 6-2 l’australiano John Millman (n.6 del seeding) in un incontro davvero senza storia. Nell’ultimo match di giornata Salvatore Caruso ha lottato come un leone per provare a raggiungere la sua prima semifinale dell’anno nel circuito maggiore, ma si è dovuto arrendere per 7-6 7-5 all’esperto e talentuoso francese Richard Gasquet.

Risultati ATP Sofia 2020 (12 novembre):

QUARTI DI FINALE

Mannarino (Fra) b. Albot (Mda) 6-2 1-6 6-3

Sinner (Ita) b. De Minaur (Aus) 6-7 6-4 6-1

Pospisil (Can) b. Millman (Aus) 6-3 6-2

Gasquet (Fra) b. Caruso (Ita) 7-6 7-5

