Taekwondo: Angelo Cito si conferma alla presidenza federale della FITA

La FITA sceglie la linea della continuità. In vista del quadriennio 2021-2024, la Federazione Italiana Taekwondo – che nell’ultimo fine settimana ha visto svolgersi l’Assemblea Federale Elettiva – sarà nuovamente guidata Angelo Cito. Di seguito il comunicato che ne attesta la vittoria, arrivata con un plebiscito di voti, e che certifica una volta di più l’ottimo lavoro svolto dal presidente in carica e dalla sua squadra di consiglieri e rappresentanti.

Angelo Cito riconfermato Presidente della Federazione Italiana Taekwondo con l’82,68% di preferenze!

Le prime dichiarazioni: “Ci tengo a ringraziarvi per il rispetto delle indicazioni fornite durante il corso di questa Assemblea e soprattutto per come avete affrontato questo periodo delicato. Il programma presentato per il prossimo quadriennio è molto importante e insieme, con impegno e dedizione, riusciremo nuovamente ad avere grandi soddisfazioni. Riuscire a portare in Italia eventi di stampo internazionale, come già avvenuto in passato, ci ha collocato ai primi posti dello sport e questo risultato è solo merito nostro. Le donne rappresentano un punto di forza della nostra classe dirigente e soprattutto grazie al loro importante contributo, insieme, riusciremo a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

Ecco il Consiglio Federale per il quadriennio 2021-2024

Presidente:

Angelo Cito



Consiglieri Federali:

Flotti Giuseppe

Marinosci Nicoletta

Pescante Gianluca

Martinetti Isabella

Chiodo Salvatore

Trovarelli Antonio

Ragona Lorenzo

Rappresentanti Atleti:

Molfetta Carlo

Smiraglia Maristella

Rappresentanti Tecnici:

Claudio Nolano

Revisore dei Conti:

Loioli Renato

