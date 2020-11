Sport2Day: approfondimenti e news in diretta, oggi con Maurizia Cacciatori, Andrea Cassarà e Ubaldo Scanagatta dalle 18.25

Sport2Day, il nuovo telegiornale sportivo legato al canale OASport, in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18.25, in diretta, grazie anche alla piattaforma sport2U.tv, è giunto alla terza settimana “di vita”. Oggi non mancheranno, come sempre, grandi ospiti, approfondimenti e notizie.

Quarantacinque partite rinviate tra Superlega, A2, A3 maschile, A1 e A2 femminile. Ma la pallavolo italiana dimostra di conoscere bene il significato della parola “resilienza”. Ne parliamo oggi, insieme a tanti altri argomenti, con Maurizia Cacciatori, miglior palleggiatrice al Mondiale 1998, oggi mamma, commentatrice TV e relatrice aziendale.

Nel menù anche F1, calcio, basket, ciclismo, la interessante proposta di Andrea Cassarà per Tokyo 2020, fino alla chiusura con un gigante della comunicazione, il fondatore di Uni Tennis, nonché grande telecronista insieme a Rino Tommasi, Gianni Clerici e al compianto Roberto Lombardi, vale a dire Ubaldo Scanagatta, firma del QN – La Nazione da decenni. Con lui parleremo anche di cosa… succede poi quando i tennisti italiani battono il n1 del mondo!

APPUNTAMENTO ALLE 18.25 su

www.osport.it

www.sport2u.tv

e rispettivi canali social!

