Sport in tv oggi (martedì 10 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport sta per andare in scena e le emozioni non mancheranno oggi, martedì 10 novembre. A Budapest l’International Swimming League si avvia alle battute conclusive con le due sessioni dei match n.10 e tanta Italia sarà in vasca, tra cui Benedetta Pilato e Federica Pellegrini che si esibirà nei suoi 200 stile libero. In primo piano il tennis con l’esordio di Jannik Sinner a Sofia (Bulgaria) opposto all’ungherese Marton Fucsovics, mentre a Linz (Austria) scenderanno in campo Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Da non dimenticare il basket con l’impegno della Germani Brescia in EuroCup. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (10 NOVEMBRE)

10.00 NUOTO (International Swimming League 2020): match 10 (prima sessione) – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

11.00 TENNIS (ATP Sofia): seconda giornata – Diretta tv su SuperTennis

12.00 TENNIS (WTA Sofia): seconda giornata

13.00 TENNIS (ATP Sofia): Sinner vs Fucsovics – Diretta tv su SuperTennis

13.00 TENNIS (WTA Linz): Giorgi vs Sorribes Tormo

16.00 NUOTO (International Swimming League 2020): match 10 (seconda sessione) – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.00 TENNIS (WTA Linz): Paolini vs Sabalenka

19.30 BASKET (EuroCup): Ratiopharm Ulm-Germani Brescia – Diretta streaming su Eurosport Player

