Sport in tv oggi (lunedì 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un lunedì 2 novembre davvero ricco di eventi sportivi quello che vivremo oggi. Il tennis propone il Masters 1000 di Parigi Bercy, mentre il calcio la farà da padrone, con il Monday Night tra Verona e Benevento, quindi si giocherà anche in MLS, Premier League, BundesLiga, Liga, Serie B e Serie C. Non mancherà anche il nuoto con la International Swimming League e, ovviamente, la Vuelta a Espana. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo degli eventi sportivi odierni.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI DI OGGI, lunedì 2 novembre

Ore 1.08 CALCIO, MLS – NY City FC-NY Red Bulls – diretta su DAZN

Loading...

Loading...

Ore 1.38 CALCIO, MLS – Toronto FC-Inter Miami – diretta su DAZN

Ore 2.20 FOOTBALL AMERICANO, NFL – Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys – diretta su DAZN

Ore 8.30 CALCIO, Chinese League – Shanghai SIPG-Jiangsu Suning – diretta su DAZN

Ore 11.00 TENNIS, Masters 1000 Paris Bercy – prima giornata – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204)

Ore 12.35 CALCIO, Chinese League – Guangzhou Evergrande – Beijing Guoan – diretta su DAZN

Ore 13.30 CICLISMO, Vuelta a Espana – nona tappa – diretta su Eurosport1 (210) e DAZN

Ore 13.45 BILIARDO, prima giornata, prima sessione Champion of Champions – diretta su DAZN

Ore 16.00 NUOTO, ISL – sesto match – diretta su Sky Sport Collection (205)

Ore 18.30 TENNIS, Masters 1000 Paris Bercy – prima giornata – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 18.30 CALCIO, Premier League – Fulham – WBA – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Ore 19.45 BILIARDO, prima giornata, seconda sessione Champion of Champions – diretta su DAZN

Ore 20.15 RUGBY, Pro14 – Zebre – Ospreys – diretta su DAZN

Ore 20.30 CALCIO, BundesLiga – Hoffenheim – Union Berlino – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 20.45 CALCIO, Serie A – Hellas Verona – Benevento – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 21.00 CALCIO, Premier League – Leeds Leicester – diretta su Sky Sport Football (203)

Ore 21.00 CALCIO, Serie B – Lecce – Pescara – diretta su DAZN

Ore 21.00 CALCIO, Serie C – Cesena – Padova – diretta su Raisport (227 e 557 dgt)

Ore 21.00 CALCIO, Liga – Villareal – Valladolid – diretta su DAZN

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse