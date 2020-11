Sport in tv oggi (domenica 15 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il Coronavirus ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 15 novembre, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Nations League, il tennis con le ATP Finals, il ciclismo con gli Europei su pista, oltre a nuoto, golf, basket, F1 e Motomondiale.

SPORT IN TV DOMENICA 15 NOVEMBRE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

06.00 Tennistavolo, Dishang ITTF Men’s World Cup – Eurosport Player

09.00 Pallanuoto, Champions League: preliminari – streaming su len.eu

09:00 Moto3, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

09:30 Moto2, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

10:00 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11:00 Ciclismo su pista, Europei: sessione mattutina – non trasmesso in tv

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

11:10 F1, GP Turchia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, SkyGo, NowTV

12:00 Basket, Serie A: Sassari-Brindisi – Eurosport Player

12.00 Nuoto, ISL: semifinali – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

12:20 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

13:00 Ciclismo su pista, Europei: sessione pomeridiana – Eurosport 1, Eurosport Player

14:00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport MotoGP, SkyGo, NowTV, DAZN

14:00 Golf, The Masters – GOLF TV

15:00 Tennis, ATP Finals – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

15:00 Tennis, WTA Linz – Eurosport 2, Eurosport Player

17:30 Calcio, Qualificazioni Europei Under 21: Lussemburgo-Italia – Rai2, RaiPlay

18:00 Basket, Serie A: Cantù-Milano – Eurosport 2, Eurosport Player

18:45 Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: Italia-Repubblica Ceca – Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

20:45 Calcio, Nations League: Italia-Polonia – Rai1, RaiPlay

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse