Speed skating, il nuovo calendario 2021. Coppa del Mondo, Europei e Mondiali: tutto nella bolla di Heerenveen!

Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di speed skating, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare 2021. Sono possibili ulteriori modifiche il prossimo 10 dicembre, quando potrà essere confermata la possibilità di organizzare ulteriori bolle. Di seguito il comunicato stampa tradotto in italiano:

“Come affermato il 4 novembre, il Consiglio ISU ha approvato il concetto di “bolla”, che sarà implementata ad Heerenveen (Paesi Basi) e includerà gli Europei e due tappe della Coppa del Mondo di speed skating. Le date per i tre eventi sono le seguenti:

– Europei – 16-17 gennaio 2021; – Coppa del Mondo I – 22-24 gennaio 2021; – Coppa del Mondo II – 29-31 gennaio 2021.

Tuttavia, il Consiglio ha deciso di annullare gli eventi di Coppa del Mondo di speed skating in programma a Changchun (Cina) il 17-18 febbraio 2021 ed a Heerenveen il 6-7 marzo 2021. I Campionati Mondiali di speed skating 2021 si terranno ad Heerenveen (Paesi Bassi) l’11-14 febbraio 2021.

Dopo l’annuncio del 13 novembre 2020, per cui i Test Event olimpici inizialmente programmati a Pechino per le discipline ISU non si terranno durante la stagione 2020-2021, e la seguente valutazione di una data ed un luogo alternativi per i Campionati Mondiali di speed skating 2021, il Consiglio ha deciso di spostare i Campionati ad Heerenveen (Paesi Bassi), e così facendo si estende

la “bolla” prevista per i Campionati Europei e per le due tappe di Coppa del Mondo di speed ​skating“.

Foto: LaPresse