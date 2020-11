Calcio, il programma delle prossime partite dell’Italia con Polonia e Bosnia. Date, orari, tv

Ad un mese dal doppio pareggio per in trasferta in Polonia ed in casa contro i Paesi Bassi, la Nazionale italiana tornerà in campo per la quinta e la sesta ed ultima giornata della Nations League di calcio, che propone per gli azzurri i confronti con Polonia e Bosnia Erzegovina.

L’Italia giocherà prima in casa, a Reggio Emilia, domenica 15 contro la Polonia, e poi in trasferta, in Bosnia, mercoledì 18. I match verranno trasmessi in diretta tv su Rai1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei confronti.

PROGRAMMA ITALIA NATIONS LEAGUE 2020-2021

Domenica 15 novembre ore 20.45

Italia-Polonia

Mercoledì 18 novembre ore 20.45

Bosnia Erzegovina-Italia

Diretta tv su Rai1

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse