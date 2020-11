Snowboardcross, posticipata l’apertura di Coppa del Mondo a Montafon per le alte temperature

Novità poco piacevoli arrivano per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Dopo la cancellazione della tappa di Cervinia, gli organizzatori dell’appuntamento di Montafon, in Austria, hanno reso nota l’impossibilità di preparare il tracciato di gara in vista del 12 dicembre a causa delle alte temperature che impediscono la produzione di neve programmata.

Per questa ragione, come riportato dalla FISI, l’intero appuntamento è stato posticipato al 16 gennaio, appena una settimana prima delle gare di Bergamo del 22/24 del mese menzionato. Confermati al momento i round di St. Lary (Fra) del 29/31 gennaio, Feldberg (Ger) del 5/7 febbraio e di Veysonnaz (Svi) del 20 marzo, mentre nelle scorse settimane era stata cancellata la data di Dolni Morava (CZe) del 12/14 febbraio.

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com