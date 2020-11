Snowboard, i convocati dell’Italia per il raduno a Cervinia. Roland Fischnaller guida un gruppo di sei azzurri

Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard: sabato 12 dicembre è in programma un gigante a Cortina d’Ampezzo. L’Italia vuole farsi trovare pronta per l’appuntamento e sei azzurri sono stati convocati dal DT Cesare Pisoni per un raduno a Cervinia fino a giovedì 19 novembre. Aaron March, Roland Fischnaller, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Nadya Ochner sono i sei convocati, insieme a loro ci sarà un quartetto del gruppo giovani, che inizialmente avrebbe dovuto allenarsi in Val Senales, ma ha cambiato destinazione dopo la chiusura degli impianti altoatesini. Saranno presenti Marc Hofer, Gabriel Messner, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso. La nostra Nazionale spera di ripetere gli eccezionali risultati ottenuti nell’ultima stagione agonistica, condita dal trionfo di Roland Fischnaller nella classifica generale.

Foto: Lapresse