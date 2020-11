Slittino, Coppa del Mondo 2020: i favoriti del doppio. Tedeschi in pole, l’Italia punta sui giovani Nagler-Malleier

Si parte da Igls per una stagione molto particolare con la Coppa del Mondo di slittino. Nel week-end full immersion in terra austriaca: ci saranno le gare classiche, quelle sprint ed anche il team relay. Andiamo a scoprire i possibili favoriti in chiave sfera di cristallo per il doppio.

La sfida per il successo finale, come si è visto da almeno otto anni a questa parte, sembra essere riservata alla Germania. I teutonici infatti dal 2013 non scendono dal gradino più alto del podio e hanno trovato la doppietta in sette delle ultime otto edizioni. I veterani Wendl/Arlt contro i nuovi cannibali Eggert/Benecken, un duello che va avanti da tempo. I più giovani sembrano aver trovato il salto di qualità definitivo: a loro le ultime quattro sfere di cristallo, spesso e volentieri però soffrendo contro la costanza di risultati dei compagni/avversari. Campioni del Mondo contro campioni olimpici: lo spettacolo è ovviamente assicurato, visti i palmares infiniti di entrambi gli equipaggi.

Loading...

Loading...

Difficile vedere inserimenti da dietro. I gemelli Sics continuano a timbrare il cartellino, nonostante le primavere che passano, e sempre in casa Lettonia il nuovo che arriva è rappresentato da Gudramovičs/Kalniņš. Occhio ai russi con Denisev/Antonov, oro a sorpresa nella sprint mondiale di Sochi e oro europeo in carica. L’Italia spera in una crescita dei giovanissimi Ivan Nagler e Fabian Malleier: è il momento giusto per trovare il salto di qualità definitivo verso le Olimpiadi di Pechino 2022.

