Dopo gli anticipi del sabato, la Serie A torna con il resto del suo programma, relativo alla sesta giornata del girone d’andata, in questa domenica 1° novembre.

Sono ben sei i match in programma: Udinese-Milan aprirà il ricco menù alle 12.30, mentre alle 15.00 saranno di scena Spezia-Juventus e Torino-Lazio in contemporanea, così come i match delle 18.00 Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina, che faranno da prologo al derby serale (dalle 20.45) fra Sampdoria e Genova.

Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Serie A oggi, calendario 1° novembre: orari, tv, streaming, guida Sky e DAZN

SESTA GIORNATA ANDATA



Domenica 1 novembre 2020 ore 12.30 Udinese-Milan DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 1 novembre 2020 ore 15.00 Spezia-Juventus Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 1 novembre 2020 ore 15.00 Torino-Lazio DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 Napoli-Sassuolo Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 Roma-Fiorentina Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 1 novembre 2020 ore 20.45 Sampdoria-Genoa Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse