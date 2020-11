Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A torna in campo oggi – domenica 8 novembre – per la restante parte del programma riguardante la settima giornata. Andiamo a scoprire quindi quali saranno i match in agenda e dove si potranno vedere, fra tv e streaming.

Saranno sei i match che riempiranno la giornata degli appassionati di calcio: si comincia alle 12.30 col big match Lazio-Juventus, che verrà trasmesso su DAZN, per finire con Milan-Hellas Verona, alle ore 20.45 su Sky Sport, passando per gli incontri delle 15, Atalanta-Inter (Sky) e Genoa-Roma (DAZN), e quello delle 18 fra Bologna e Napoli (Sky)

Serie A calcio oggi, orari e calendario 8 novembre: tv, programma, streaming DAZN e Sky

SETTIMA GIORNATA ANDATA

Domenica 8 novembre 2020 ore 12.30 Lazio-Juventus, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 Genoa-Roma, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 Atalanta-Inter, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 Torino-Crotone, Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 8 novembre 2020 ore 15.00 Diretta Gol, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 8 novembre 2020 ore 18.00 Bologna-Napoli. Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 8 novembre 2020 ore 20.45 Milan-Hellas Verona, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv



michele.cassano@oasport.it

Foto: LaPresse