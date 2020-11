Sci alpino, Simon Maurberger non è ancora pronto a tornare in gara, il mirino è sull’Alta Badia?

Simon Maurberger rimane ancora ai box. Il gigantista e slalomista azzurro, infatti, ha comunicato per mezzo dei suoi canali social che non è ancora pronto per tornare a gareggiare nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. L’altoatesino, infatti, sta proseguendo nel recupero dopo il brutto infortunio occorsogli a febbraio in quel di Chamonix, che gli causò la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro.

Il venticinquenne nativo di Brunico dunque preferisce non forzare i tempi. Era tornato sugli sci ad inizio settembre, rientrando poi nei ranghi della squadra a metà del mese di ottobre. A quel punto, tuttavia, era giunta inevitabile la decisione di non prendere parte al gigante di apertura della stagione sul ghiacciaio di Soelden, dato che la condizione era ancora precaria. C’erano speranze di rivedere in azione il nostro portacolori nelle prossime uscite, ma lo stesso Maurberger ha preferito mettere in chiaro le cose per mezzo di un post sui social: “Pit Stop! A causa di alcuni problemi al piatto tibiale, sono costretto a fermarmi e riposare. Dovrò fare fisioterapia nelle prossime settimane… spero di tornare il prima possibile!“.

A questo punto, tenendo sott’occhio il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, Simon Maurberger salterà sicuramente il parallelo di Lech della prossima settimana e, gioco forza, sono in forte dubbio i due giganti previsti in Val d’Isere il 5-6 dicembre. Se non ci saranno ulteriori intoppi il rientro ufficiale potrebbe coincidere con i primi due slalom stagionali, in programma in Alta Badia ed a Madonna di Campiglio poco prima di Natale.

