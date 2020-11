Sci alpino, Martina Peterlini salta il parallelo di Lech: dolori alla schiena. Otto azzurre in gara

Martina Peterlini non gareggerà domani (giovedì 26 novembre) nel parallelo di Lech, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurra è infatti alle prese col riacutizzarsi del dolore alla schiena e dunque non sarà protagonista sul pendio austriaco, dove si incomincerà alle ore 10.00 con le qualificazioni e si proseguirà alle ore 17.45 col tabellone a eliminazione diretta.

La 23enne era reduce dai due slalom di Levi (20ma nella gara di sabato, uscita nella prova di domenica). Il suo miglior piazzamento nel massimo circuito itinerante è il 14mo posto nello slalom di Zagabria ottenuto lo scorso 4 gennaio.

Domani vedremo in gara otto azzurre Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Marta Rossetti.

Foto: Lapresse