Sci alpino, Irene Curtoni: “Questo deve essere un punto di partenza per ambire al podio”

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Levi, in Finlandia: la migliore delle italiane è stata Irene Curtoni, oggi ottava al traguardo. La 35enne azzurra del Centro Sportivo Esercito ha parlato al sito federale della FISI.

Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Ho fatto un altro passo in avanti, più che altro nella consistenza riguardante nel tenere la posizione, il risultato e la sciata in entrambe le manche. Alla fine mi sono adattata abbastanza bene su tutti i tipi di tracciato proposti, la sciata è solida, c’è dietro tanto lavoro. Chiaramente l’ambizione non è quella di arrivare undicesima oppure ottava, però per essere il primo weekend di Coppa del Mondo posso ritenermi soddisfatta, anche perché quando ho fatto un errore, sono riuscita a recuperare. Questo deve essere un punto di partenza per ambire al podio, perché i distacchi quest’anno non sono enormi e siamo in tante concorrenti racchiuse nello spazio di pochi decimi“.

Foto: LaPresse