Sci alpino, Coppa del Mondo: le gare italiane di dicembre saranno a porte chiuse. Alta Badia, Bormio, Val Gardena, Campiglio senza pubblico

Le gare di Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino che si disputeranno in Italia a dicembre saranno senza pubbblico. La decisione presa dalla Fisi è una conseguenza della particolare emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese. Si incomincerà il 18-19 dicembre con il superG e la discesa della Val Gardena, ma lo stesso copione varrà anche per le gare in Alta Badia (gigante e slalom), a Madonna di Campiglio (slalom notturno) e a Bormio (superG e discesa) delle settimane successive.

Il Presidente Flavio Roda ha commentato in questo modo: “Faccio i miei complimenti alla Val Gardena, e al suo presidente Senoner, per come è stata in grado di gestire l’emergenza e prendere le decisioni conseguenti. E’ chiaro che si tratta di una scelta difficile, che va anche ad incidere sul bilancio degli organizzatori, ma in questo momento non ci sono altre possibilità. E’ molto importante salvare le gare e permettere agli atleti di far proseguire il circuito di Coppa fino a fine stagione: perciò è indispensabile prendere tutte le precauzioni necessarie a tale scopo. Sono certo che mediaticamente saranno comunque un grande spettacolo da vivere e mi auguro che il pubblico premi ancora più del solito la tournée italiana di Coppa. Tutti gli organizzatori italiani stanno impegnandosi al massimo per garantire sicurezza e spettacolo al massimo livello“.

Foto: LaPresse (AP Photo/Gabriele Facciotti)