Sci alpino, Coppa del Mondo 2020-2021: il parallelo di Lech confermato il 26 e 27 novembre

La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 di Lech/Zuers, originariamente in programma per il 12 e il 13 di novembre, è confermato, dopo un sopralluogo effettuato dalla FIS, che si svolgerà, invece, il 26 e il 27 novembre. Lo riporta la FISI sul suo sito web. Ricordiamo che questo slittamento è dovuto al fatto che nelle date in cui erano originariamente programmate le gare, non vi era abbastanza neve, nella stazione sciistica austriaca, per gareggiare.

A Lech si svolgerà, tra l’altro, l’unica prova di parallelo della stagione, Mondiale a parte, dato che le altre sono state cancellate per via dei cambiamenti apportati al calendario a causa del Covid. Si partirà con la gara femminile in programma giovedì 26 novembre. Le qualificazioni inizieranno alle 10.00, mentre la fase a eliminazione diretta prenderà il via alle 17.45. Il giorno seguente, invece, sarà la volta degli uomini. Anche in questo caso le qualificazioni cominceranno alle 10.00, mentre gli atleti si misureranno nella fase finale dalle ore 17.50

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lapresse