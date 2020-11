Sci alpino, Alex Vinatzer: “Spero di battere Kristoffersen e Noel. Sto meglio dopo l’operazione e punto anche sul gigante”

Alex Vinatzer è uno dei talenti più cristiallini dello sci italiano. Il giovane slalomista azzurro ha colto il suo primo podio in Coppa del Mondo lo scorso gennaio a Zagabria ed ha ottenuto altri piazzamenti di valore come il sesto posto nella night race di Schladming. In questa intervista con OA Sport l’altoatesino ha tracciato un bilancio della stagione appena passata e di quella che deve venire, con il grande obiettivo del Mondiali di Cortina all’orizzonte, dove Vinatzer punta a conquistare una medaglia. Un traguardo importante, anche se per il nativo di Bolzano c’è prima un altro tabù da rompere, quello della prima vittoria in carriera.

Prima di tutto come stai dopo l’operazione per appendicite? Quando ti rivedremo al cancelletto?

“Tutto bene, grazie. Ancora un po’ di dolori, ma la situazione va migliorando di giorno in giorno. Spero di tornare a sciare l’8 dicembre”

Loading...

Loading...

La pandemia ha sicuramente sconvolto il mondo dello sport e ha cambiato anche metodi e luoghi di preparazione. Come avete affrontato questi cambiamenti e come gli avete gestiti?

“Il grosso rimpianto è quello di non essere potuti andare in Argentina per la consueta preparazione, ma siamo comunque stati bravi ad allenarci bene. Rispetto alle stagioni precedenti non ho mai fatto così tanta preparazione atletica, anche perchè abbiamo cominciato già dal mese di marzo, quando è stata interrotta la stagione”

Nella stagione passata hai conquistato il tuo primo podio (terzo a Zagabria). Che giudizio dai alla tua stagione e quanti rimpianti ci sono per non averla conclusa?

“Sono riuscito a raggiungere i traguardi che mi ero fissato all’inizio della stagione. Potevo avere più continuità in alcune gare, ma ho lavorato per migliorare quest’aspetto. E’ un peccato non aver potuto proseguire, anche perchè potevo provare ad entrare nel primo gruppo di merito”.

E’ questo il tuo principale obiettivo nella stagione che deve venire? Senza dimenticare che c’è anche un Mondiale da disputare in casa.

“I miei obiettivi per la stagione sono quello di entrare tra i primi sette della startlist e soprattutto quello di centrare la mia prima vittoria in Coppa del Mondo. Si pensa sempre di gara per gara perchè ognuna è diversa dall’altra. Sicuramente il Mondiale è un obiettivo e la tensione sarà più alta, però non si può programmare una gara così in anticipo”.

Uno sguardo ai tuoi avversari. I principali sono ancora Kristoffersen e Noel. Saranno ancora loro i favoriti per la conquista della coppa di specialità?

“Sicuramente loro sono i due principali candidati, però prima di tutto spero di batterli quest’anno. E’ più facile correre dietro e cercare di batterli che stare lì davanti e provare a non farsi battere”.

Ti dedicherai solo allo slalom oppure ti vedremo al cancelletto di partenza anche in gigante?

“Cercherò di fare tutte e due le discipline, anche se in gigante ho corso finora solo in Coppa Europa. Si vedrà sul momento, ma cercherò di andar forte sia in slalom sia in gigante”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Origo Valerio