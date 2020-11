Scacchi: Alessio Valsecchi vince il Campionato Italiano 2020 organizzato online. Titolo donne a Olga Zimina, Under 20 a Edoardo Di Benedetto

Si sono disputati dal 18 al 22 novembre i Campionati Italiani 2020 di scacchi in versione online, vista l’impossibilità di organizzarli dal vivo a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 attualmente in corso. Questa versione via internet, e con cadenza di gioco rapid (25 minuti più 10 secondi di incremento per mossa a testa), è stata voluta dalla Federazione Scacchistica Italiana: montepremi di 30.400 euro complessivo, con 17.100 per l’Assoluto e 6.650 tanto per il femminile quanto per l’Under 20.

Il torneo assoluto ha visto al via 20 giocatori, sostanzialmente tutti i migliori d’Italia, divisi in due gironi da dieci. La piattaforma di gioco è stata quella di Online Arena Premium Chess. Nel gruppo A la classifica è stata questa: primo Lorenzo Lodici (6.0, 1° spareggio tecnico), secondo Alessio Valsecchi (6.0), terzo Francesco Sonis (5.5, 2° spareggio tecnico), quarto Daniele Vocaturo (5.5), quinto Roberto Mogranzini (5.0), sesto Sabino Brunello (4.5), settimo Lexy Ortega (4.0), ottavo Giuseppe Lettieri (3.5, 1° spareggio tecnico), nono Fabrizio Bellia (3.5), decimo Gabriele Lumachi (1.5).

Nel gruppo B, invece, l’esito è stato questo: primo Alberto David (6.0), secondo Luca Moroni (5.5, 2° spareggio tecnico), terzo Pier Luigi Basso (5.5), quarto Carlos Garcia Palermo (4.5, 1° spareggio tecnico), quinto Artem Gilevych (4.5), sesto Luca Shytaj (4.0, 1° spareggio tecnico), settimo Denis Rombaldoni (4.0, idem), ottavo Danyyil Dvirnyy (4.0), nono Andrea Stella (3.5, 2° spareggio tecnico), decimo Michele Godena (3.5).

A sfidarsi in semifinale, dunque, sono stati rispettivamente Lodici e Moroni da una parte e David e Valsecchi dall’altra. Lodici ha sconfitto Moroni per 3.5-2.5 agli spareggi blitz, e lo stesso ha fatto Valsecchi con David. In finale, il ventottenne di Bergamo ha sconfitto per 3-1 il ventenne di Brescia, cogliendo così il titolo. Nella finale per il terzo posto, invece, il cinquantaduenne milanese sconfitto dal tricolore si è imposto per 2.5-1.5 sul ventenne di Desio.

Il torneo femminile, invece, si è composto di 16 giocatrici. Nel primo gruppo questa la classifica: prima Marina Brunello (6.5), seconda Daniela Movileanu (4.5), terza Maria Teresa Arnetta (3.5, 1° spareggio tecnico), quarta Silvia Guerini (3.5, 2° spareggio tecnico), quinta Gaia Paolillo (3.5, idem), sesta Silvia Scarpa (3.5), settima Tea Gueci (2.5), ottava Sara Gabbani (0.5).

Nel secondo gruppo, invece, questa la graduatoria: prima Olga Zimina (6.0), seconda Alessia Santeramo (5.0), terza Elena Sedina (3.5), quarta Marianna Raccanello (3.0, 1° spareggio tecnico), quinta Melissa Maione (3.0), sesta Maria Palma (2.5, 2° spareggio tecnico), settima Mariagrazia De Rosa (2.5, idem), ottava Angela Grimaldi (2.5).

Le semifinali hanno visto di fronte Brunello e Santeramo da una parte e Zimina e Movileanu dall’altra. La ventiseienne di Lovere ha superato la ventiduenne di Barletta per 3-1, e lo stesso ha fatto la trentottenne ormai in Italia dal 2004, oltre che italiana per matrimonio, nei confronti della laziale. In finale Zimina è riuscita a prevalere per 2.5-1.5.

Per quanto riguarda il torneo Under 20, primo girone terminato nel seguente modo: primo Edoardo Di Benedetto (5.5), secondo Nicolò Tiraboschi (5.0), terzo Massimiliano Botta (4.5), quarto Nicolò Orfini (4.0), quinto Alberto Landi (3.5), sesto Pietro Mirri (2.5), settimo Neri D’Antonio (2.0), ottavo Tommaso Marzocchi (1.0).

Il secondo girone si è invece così concluso: primo Antonio Loiacono (5.0), secondo Leonardo Loiacono (4.5, 1° spareggio tecnico), terzo Christian Palozza (4.5), quarto Emanuele Carlo (3.5, 1° spareggio tecnico), quinto Valerio Carnicelli (3.5), sesto Francesco Bettalli (3.0), settimo Claudio Paduano (2.5), ottavo Ieysaa Bin-Suhayl (1.5).

Le semifinali hanno visto Di Benedetto battere Leonardo Loiacono per 3.5-2.5 dopo gli spareggi blitz e Antonio Loiacono pareggiare per 3-3 contro Tiraboschi. In quest’ultimo caso è successo che, a causa del miglior piazzamento nel girone, sia stato Antonio Loiacono a raggiungere la finale, dov’è stato sconfitto per 2.5-1.5 dal classe 2002 fiorentino.

