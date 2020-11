Salto con gli sci: Markus Eisenbichler domina anche a Ruka e si conferma leader in Coppa del Mondo

Markus Eisenbichler si conferma l’uomo da battere in questo avvio di stagione e conquista il secondo successo consecutivo su altrettante gare disputate nella Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile. Il 29enne tedesco, sempre più leader della generale a punteggio pieno, si è imposto in gara-1 sul trampolino HS142 Kuusamo (in Finlandia) mettendo in evidenza una prova di forza davvero impressionante. Il Campione del Mondo in carica su Large Hill, alla terza affermazione complessiva individuale nel circuito maggiore, ha stampato il miglior punteggio in entrambe le serie odierne di gara a testimonianza di una superiorità molto netta nei confronti del resto della concorrenza.

Eisenbichler ha chiuso la competizione a quota 313.4 punti, rifilandone quasi 20 al primo degli inseguitori grazie a due salti estremamente competitivi in cui è riuscito ad atterrare nell’ordine a 146 e 141 metri. Seconda piazza per il polacco Piotr Zyla con 294.1 punti, appena davanti al connazionale Dawid Kubacki con 293.9 e al norvegese Halvor Egner Granerud (291.2), che si è dovuto accontentare del secondo piazzamento consecutivo ai piedi del podio in quarta posizione. Yukiya Sato si conferma il giapponese più in forma del lotto con un notevole quinto posto, nonostante un grandissimo handicap di velocità in-run nei confronti degli altri big. Bella rimonta del polacco Kamil Stoch, dal 22° posto della prima serie al 12° posto finale grazie ad un secondo salto molto incoraggiante.

In casa Italia si registra la buona prova di Alex Insam, 41° con 88.2 punti e 109.5 metri, mentre Giovanni Bresadola non è stato impeccabile chiudendo in 45ma posizione con 78.7 punti e 104 metri. Entrambi gli azzurri, esclusi dalla seconda serie e di conseguenza dalla zona punti, non sono stati particolarmente fortunati dal punto di vista delle condizioni meteo, dando quindi l’impressione di poter addirittura attaccare la top 30 con un pizzico di fortuna in vista della gara di domani. Da segnalare nella prima manche la brutta caduta in fase di atterraggio del norvegese Daniel Andre Tande, portato via in toboga per un probabile infortunio al ginocchio destro.

Foto: Lapresse