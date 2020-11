Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2020: Alex Insam e Giovanni Bresadola convocati per l’Italia

Saranno Alex Insam e Giovanni Bresadola i portacolori dell’Italia in quel di Ruka per la seconda tappa di Coppa del mondo di salto con gli sci in programma nel weekend a Ruka. I due sono stati infatti chiamati dal direttore tecnico Federico Rigoni per gareggiare al fianco dei grandi di questa specialità.

A seguire i due azzurri in terra finlandese saranno i tecnici Sebastian Colloredo e Roberto Dall’Ora. Insam cerca il riscatto dopo una stagione ben più che opaca, mentre Bresadola arriva da un Campionato Italiano che avrebbe vinto se non fosse incappato in una caduta, fortunatamente rimasta senza conseguenze.

Ruka vedrà in scena le gare sul suo trampolino HS142 fin da venerdì. In particolare, proprio venerdì alle 16:45 si disputerà la qualificazione, seguita dalla gara vera e propria il giorno dopo alle 16:30. Domenica se ne terrà una seconda alle 15:30.

