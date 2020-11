Rugby, infortunio per Jake Polledri e Autumn Nations Cup terminata per lui

Non arrivano buone notizie in casa Italrugby dall’infermeria. Nel corso dell’ultimo match di Autumn Nations Cup 2020 disputato a Firenze contro la Scozia, perso dagli azzurri 28-17, Jake Polledri (prima guardia da maul) ha subito un infortunio importante.

Già in partita si era compreso che qualcosa di poco confortante fosse accaduto e la significativa lesione al legamento del ginocchio destro ha costretto il giocatore a fare rientro in Inghilterra, dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti con il Gloucester. Pertanto, la sua avventura in Nations Cup è finita e la speranza è che lo stop non sia troppo lungo. Si teme infatti un’operazione chirurgica e un periodo di lontananza dai campi tra i 3 e i 6 mesi. Questo significherebbe anche non poter essere disponibile in vista del Sei Nazioni 2021.

Nel corso di questa settimana, quindi, il CT Franco Smith potrebbe annunciare chi sostituirà Polledri in terza linea. In lizza per una convocazione ci sono Renato Giammarioli delle Zebre, Federico Ruzza o Giovanni Pettinelli del Benetton. La suggestione potrebbe anche essere Sergio Parisse, ma appare decisamente complicato dopo l’addio dell’ex capitano azzurro.

giandomenico.tiseo@oasport.it

