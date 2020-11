Rugby femminile, Coppa del Mondo Nuova Zelanda 2021: sorteggiati i gironi

Il sorteggio della Coppa del Mondo di rugby femminile 2021 si è appena ad Auckland, in Nuova Zelanda, Paese ospitante della manifestazione. Si tratterà della prima volta per il torneo iridato, che sarà in programma dal 18 settembre al 16 ottobre 2021, nell’Emisfero Sud. Prenderanno parte alla rassegna dodici formazioni, sette qualificate dalla Coppa del Mondo 2017, ovvero Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, USA, Canada, Australia e Galles, mentre attraverso i tornei continentali si sono già qualificate Fiji e Sudafrica, infine altri tre posti sono riservati alle vincitrici dei tornei di Asia ed Europa e del torneo di ripescaggio intercontinentale. Per determinare le fasce è stato utilizzato per la prima volta il ranking mondiale, aggiornato all’1 gennaio 2020: le sette qualificate dalla scorsa edizione sono collocate nelle fasce dalla prima alla terza, le altre cinque nella terza e nella quarta. Al torneo di ripescaggio prenderanno parte le seconde classificate dei tornei di Asia ed Europa, Samoa, che ha sconfitto Tonga per 40-0 nello spareggio giocato sabato scorso, e la vincitrice dello spareggio tra Colombia e Kenya.

L’Italia, che nel torneo giocato in Irlanda nell’agosto del 2017 chiuse al nono posto, dovrà passare per il torneo di qualificazione europeo. World Rugby e Rugby Europe hanno annunciato di aver deciso di posticipare il torneo di qualificazione europeo alla Coppa del mondo di rugby 2021: rinviate dunque le gare che si sarebbero tenute il 5, 12 e 19 dicembre 2020. Il torneo vedrà la partecipazione di Irlanda, Italia, Scozia e della vincitrice del Rugby Europe Women’s Championship, anch’esso rinviato. Con la situazione riguardante il COVID-19 che in Europa presenta continui problemi di viaggio e quarantena per alcune squadre, è stata presa la decisione di posticipare ed identificare un’opportunità ottimale per riprogrammare il torneo all’inizio del 2021. Un annuncio riguardante la riprogrammazione del torneo sarà dato a tempo debito. World Rugby e Rugby Europe continuano a consultarsi con le Federazioni ed il Six Nations Rugby in merito ad una finestra che offra un’equa opportunità per giocare le qualificazioni europee, con la vincitrice che si qualificherà direttamente per la Coppa del Mondo del 2021 e la seconda classificata che passerà per il torneo di ripescaggio intercontinentale che si terrà nel 2021.

Il sorteggio ha visto essere inserite nella Pool A Nuova Zelanda, Australia, Galles e la vincitrice del torneo di ripescaggio intercontinentale, nella Pool B Canada, USA e le vincitrici dei tornei di Europa ed Asia, e nella Pool C Inghilterra, Francia, Sudafrica e Fiji. Dunque per l’Italia sarà fondamentale centrare la vittoria del torneo continentale per evitare un raggruppamento sulla carta più duro come quello che si prospetta essere la Pool A rispetto alla Pool B. Gran divario nella Pool C tra le formazione europee e quelle dell’Emisfero Sud. Come nella precedente edizione, le prime e la migliore seconda accederanno alle semifinali, mentre le altre seconde e le due migliori terze giocheranno per il quinto posto, infine le altre quattro formazioni si confronteranno per il nono posto. Una volta fissate le date per i tornei di qualificazione continentali, si potranno fissare quelle per il torneo di ripescaggio internazionale. Al torneo asiatico prenderanno parte Giappone, Hong Kong e Kazakistan, mentre a quello europeo, oltre alle tre già citate, si unirà una tra Spagna, Russia e Paesi Bassi.

I GIRONI DELLA COPPA DEL MONDO 2021 DI RUGBY FEMMINILE

Pool A – Nuova Zelanda, Australia, Galles, vincitrice ripescaggio intercontinentale.

Pool B – Canada, USA, Europa 1, Asia 1.

Pool C – Inghilterra, Francia, Sudafrica, Fiji.

Foto: LaPresse