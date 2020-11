Rugby, Autumn Nations Cup: l’Inghilterra vuole la finale, si decidono gli accoppiamenti

Si conclude tra sabato e domenica la fase a gironi dell’Autumn Nations Cup e questo weekend si decideranno gli accoppiamenti per il turno finale che assegnerà il titolo del nuovo torneo internazionale che quest’anno ha sostituito i test match autunnali annullati causa Covid-19. E tutto è ancora in palio.

Partiamo dal girone B, quello dell’Italia. Con le Fiji che hanno dovuto dare forfait la Scozia è già con tre partite all’attivo ed è temporaneamente in vetta alla classifica con 11 punti, grazie ai successi con Italia e Fiji e la sconfitta con bonus contro la Francia. Seguono i Bleus con 9 punti e l’Italia con 5. Decisiva, dunque, la sfida di sabato sera a Parigi.

Loading...

Loading...

Con una vittoria la Francia chiuderà al primo posto e giocherà la finalissima tra una settimana, con la Scozia seconda, l’Italia terza e le Fiji quarte. Ma è una Francia sperimentale quella di Parigi e, dunque, tutto potrebbe succedere. L’Italia non può più arrivare prima, ma battendo i Bleus potrebbe salire a un insperato secondo posto, ma bisognerà vedere i bonus offensivi e difensivi, e differenza punti (l’Italia o vince 5-0, o se vince 5-1 o 4-0 deve segnare 8 punti più dei Bleus), per sapere quale sarà la classifica finale.

Più interessante la situazione nel gruppo A. L’Inghilterra è prima con due vittorie su due, avendo battuto Georgia e Irlanda e chiuderanno la prima fase sabato in Galles. Una vittoria o un pareggio significherebbero per l’Inghilterra primo posto garantito, mentre un ko, senza bonus, riaprirebbe tutti i giochi. Perché il Galles, vincendo con bonus, potrebbe affiancare gli inglesi in vetta, mentre domenica l’Irlanda non può permettersi passi falsi contro la Georgia. Un successo con bonus degli irlandesi porterebbe le tre squadre a pari punti, con tutto un gioco di differenze punti, mete segnate e subite a decidere la classifica finale.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni – LPS