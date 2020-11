Rugby, Autumn Nations Cup: la Francia vince a tavolino contro Fiji. A rischio la partita dell’Italia

I Bleus premiati con un 28-0 contro le Fiji dopo il match annullato domenica scorsa nel primo turno dell’Autumn Nations Cup di rugby. A rischio la sfida con l’Italia sabato ad Ancona, con una decisione che verrà presa giovedì.

Il primo weekend dell’Autumn Nations Cup ha visto la sfida tra Francia e Fiji non giocarsi per i cinque casi di positività tra le fila dei figiani. E oggi l’organizzazione del torneo ha annunciato la decisione di dare la vittoria a tavolino ai Bleus. “Dopo la cancellazione della partita Francia-Fiji lo scorso weekend, gli organizzatori del torneo della Autumn Nations Cup hanno confermato la decisione di assegnare alla Francia una vittoria per 28-0 con bonus” si legge nella nota dell’organizzazione.

“Sebbene non sia stata attribuita alcuna colpa a Fiji Rugby, le regole della competizione prevedono che se una squadra è la principale responsabile per il non svolgimento di una partita, una vittoria per 28-0 sarà assegnata all’avversaria che avrebbe potuto giocare la partita. Auguriamo il meglio ai giocatori delle Fiji colpiti mentre continuano il loro recupero e stiamo lavorando a stretto contatto con la squadra delle Fiji, per garantire che siano in grado di schierare una squadra competitiva contro l’Italia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti una volta completati ulteriori cicli di test” conclude il comunicato.

Insomma, a rischio ancora la sfida con l’Italia. I figiani sono in isolamento, non si allenano e in questi giorni sono stati effettuati e verranno effettuati nuovi tamponi per valutare la situazione. Entro giovedì verrà presa, dunque, una decisione riguardo al match in programma sabato, con fischio d’inizio alle 13.45, ad Ancora tra gli azzurri e i figiani.

