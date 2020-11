Rugby, Autumn Nations Cup 2020: che cos’è, format, partecipanti, composizione gironi

Torna il rugby internazionale in Europa e torna dopo la breve parentesi di ottobre, dove si è concluso il Guinness Sei Nazioni 2020, bruscamente interrotto a marzo per l’emergenza Covid-19. E torna con l’Autumn Nations Cup, un nuovo torneo che nasce proprio in questa situazione difficile per sostituire i classici test match autunnali tra le nazionali dell’Emisfero Nord e quelle dell’Emisfero Sud.

L’Autumn Nations Cup è un torneo con otto squadre al via, divise in due gironi da quattro formazioni e prevede un solo turno d’andata. Al termine delle tre giornate, dunque, si formeranno due classifiche che determineranno gli accoppiamenti per il turno finale che deciderà la classifica complessiva del torneo.

Loading...

Loading...

Il torneo vede partecipare le classiche formazioni del Sei Nazioni, quindi l’Italia di Franco Smith, l’Irlanda, l’Inghilterra, il Galles, la Scozia e la Francia, cui si aggiungono le Fiji e la Georgia. Inizialmente al posto dei georgiani doveva partecipare il Giappone, ma le difficoltà legate proprio all’emergenza Coronavirus ha portato alla rinuncia dei nipponici e all’ingresso della settima nazionale europea.

Il torneo, come detto, è diviso in due gironi. Il gruppo A è composto da Inghilterra, Irlanda, Galles e Georgia; mentre il gruppo B vede in campo Francia, Scozia, Fiji e Italia. Gli azzurri affronteranno per prima la Scozia, sabato 14 novembre a Firenze, per poi spostarsi ad Ancona il 21 novembre per il match contro le Fiji. L’ultimo incontro della prima fase andrà in scena Francia-Italia a Parigi. L’ultimo turno, infine, si disputerà il 5/6 dicembre.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani – LPS