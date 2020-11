Roberto Mancini guarito dal Covid-19. Il CT dell’Italia: “Sono negativo, l’ho saputo oggi”

Roberto Mancini è finalmente guarito dal Covid-19. Il CT della Nazionale Italiana lo ha annunciato durante un collegamento con la Gazzetta dello Sport e Sinisa Mihajlovic, in occasione della presentazione dell’autobiografia “La partita della vita” scritta dall’allenatore serbo del Bologna. Il marchigiano era risultato positivo lo scorso 6 novembre e aveva dovuto saltare le partite che gli azzurrini hanno vinto contro Estonia, Polonia, Bosnia-Erzegovina, qualificandosi così alla Final Four della Nations League.

Il 55enne è stato molto semplice nel dare questo annuncio tanto atteso: “Ho finito stasera, sono negativo, l’ho saputo oggi“. Roberto Mancini può così tornare a una vita normale dopo aver sconfitto il Coronavirus nelle ultime due settimane e tornerà sulla panchina della Nazionale il prossimo mese di marzo, per incominciare il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. La prossima stagione culminerà con gli Europei in estate e poi appunto con la Final Four di Nations League da giocare tra Milano e Torino.

Foto: Lapresse