Quanto è stato guardato in tv Jannik Sinner? Numeri ottimi su Rai2! Lo share e gli spettatori

Primi dati più che confortanti per la finale dell’ATP 250 di Sofia in termini di audience televisiva su Rai2. La sfida che ha regalato a Jannik Sinner il primo successo sul circuito maggiore, al tie-break del terzo set contro il canadese Vasek Pospisil, è stata infatti vista da una media di 721.000 persone, con uno share del 4.26%.

Con una programmazione del sabato pomeriggio particolarmente forte sulle altre reti, e data la natura di ATP 250 del torneo, si può certamente accogliere con un sorriso questo dato, che è sostanzialmente identico a quello fatto registrare dalle qualifiche del GP di Turchia di F1 su Tv8.

Non si conoscono attualmente ulteriori dettagli, così come neppure i dati relativi a SuperTennis, che ha trasmesso in contemporanea l’ultimo atto del torneo bulgaro. Olimpiadi a parte (nelle quali il più celebre degli sport di racchetta fa spesso registrare dati di un certo rilievo), da sette anni un incontro di tennis non andava in tv su una delle reti generaliste della tv di Stato: l’ultima partita in questo senso fu la finale maschile del Roland Garros 2013 tra Rafael Nadal e David Ferrer, che portò davanti agli schermi di Rai3 794.000 persone con poco più del 6% di share, in un totalmente differente panorama televisivo.

Foto: LaPresse