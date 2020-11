Quanti anni ha Mike Tyson? Il ritorno con un fisico da trentenne. E potrebbe non essere finita qui…

Mike Tyson ha 54 anni. Il ribattezzato Iron Mike è nato a Brooklyn (New York, USA) il 30 giugno 1966 e ha dunque spento le candeline durante la scorsa estate. Il già Campione del Mondo dei pesi massimi, icona indiscussa della boxe negli ultimi tre decenni, tornerà sul ring questa notte per affrontare Roy Jones Jr. in uno degli incontri più attesi dell’ultimo periodo. Il ribattezzato Iron Mike si è sottoposto a durissimi allenamenti per tutto il 2020, ha postato video e foto continui sui suoi profili social e ha messo in mostra un fisico davvero statuario! Lo statunitense è in forma smagliante, con il fisico di un trentenne! Egli stesso ha dichiarato che non pesava così poco da quando aveva 18 anni.

Si rimetterà i guantoni a 15 anni di distanza dal suo ultimo match e incroceràRoy Jones Jr., anch’egli over 50 ed ex Campione del Mondo della categoria regina e iridato in ben quattro categorie di peso. A 54 anni suonati, lo statunitense si rimette in gioco contro un rivale di tre anni più giovane, in un contesa sicuramente affascinante ed emozionante, anche se formalmente si tratterà di un incontro di esibizione sulla distanza degli otto round da due minuti ciascuno.

Attenzione, perché potrebbe non essere finita qui: Mike Tyson valuterà il da farsi dopo questa contesa, ma non è da escludere che se dovesse andare tutto bene (anche dal punto di vista economico, si parla di una borsa da 20 milioni di dollari) potrebbe decidere di regalarsi altri incontri. Naturalmente avversari, location, date sarebbero tutti da definire, ma se lo volesse non mancherebbero l’occasione. E il terzo atto contro Evander Holyfield, a cui morse l’orecchio nel 1997, è sempre un sogno all’orizzonte…

