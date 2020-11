Pattinaggio artistico: la Warsaw Cup 2020 è stata ufficialmente cancellata

A meno di 48 ore dal suo inizio effettivo la Warsaw Cup 2020, competizione internazionale di pattinaggio artistico valida come gara singola del circuito ISU Challenger Series 2020-2021 programmata a Varsavia (Polonia) dal 12 al 15 novembre, è stata ufficialmente cancellata. La notizia è arrivata nel pomeriggio di martedì 10 novembre tramite una nota diramata dalla Polish Figure Skating Association.

Le motivazioni di tale scelta sono attribuibili alle numerose rinunce arrivate negli ultimi giorni a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, soprattutto nella specialità individuale maschile, dove avrebbero dovuto partecipare non solo il francese Kevin Aymoz, terzo classificato alle ultime Finali Grand Prix di Torino, ma soprattutto anche l’azzurro Daniel Grassl, reduce dalla straordinaria performance alla prima tappa del Gran Premio Italia.

Loading...

Loading...

“Siamo profondamente dispiaciuti di informare che la ISU Challenger Series Warsaw Cup 2020 è stata cancellata – si legge nel comunicato – Come Comitato Organizzatore stavamo facendo di tutto per condurre l’evento come era stato programmato cercando di risolvere ogni problema, compresi il numero decrescente di giudici, le restrizioni sanitarie e alberghiere e il congelamento dei finanziamenti locali.Il motivo dell’annullamento sta nel ritiro improvviso di alcuni paesi della categoria uomini. In pochi giorni il numero è sceso da 11 a 3. Questa mattina era ancora 5. Purtroppo 3 paesi in questa categoria significa che non può essere considerata una Challenger. Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti che potrebbe causare questa cancellazione; speriamo che il prossimo anno ci porti più gioia, decisioni positive e checi incontreremo alla Coppa 2021. Grazie per la comprensione“.

L’ultima gara della serie superstite rimane la Golden Spin di Zagabria, rassegna attualmente rinviata a data da destinarsi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo