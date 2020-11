Pattinaggio artistico: il calendario delle gare confermate fino alla fine del 2020

Il calendario internazionale della stagione 2020-2021 di pattinaggio artistico, come sappiamo, è stato fortemente rimaneggiato e deturpato a causa della pandemia; l’emergenza sanitaria ha infatti cancellato decine e decine di eventi, costringendo di fatto le Nazioni a fare di necessità virtù, organizzando ad hoc mini competizioni locali, come nel caso del nostro Paese che ha istituito il Gran Premio Italia, o facendo perno su eventi storici già importanti, come nel caso della Coppa Di Russia. Sullo sfondo di queste due rassegne sta andando in scena anche una forma inedita, di dimensione domestica, del Grand Prix, pronta per l’ultimo atto questo fine settimana sul ghiaccio di Osaka (Giappone) con l’NHK Trophy probabilmente senza una Finale che, come giusto che sia, non avrà luogo, anche se ancora non è stato confermato ufficialmente.

Ma quali sono le gare ancora programmate fino alla fine del 2020? Nel weekend, come anticipato poc’anzi, si svolgeranno dunque sia la terza tappa del Gran Premio Italia, in scena a Egna (Bolzano), sia l’NHK Trophy. Il mese di dicembre, come da tradizione, sarà invece dedicato ai Campionati Nazionali. Nella prima settimana dell’ultimo mese dell’anno assisteremo tuttavia a due gare di pregevole interesse: stiamo parlando della quinta tappa della Coppa Di Russia, pianificata a Mosca dal 5 all’8 dicembre – dove torneranno sul ghiaccio pattinatrici di alto profilo come Kamila Valieva e Alena Kostornaia – e del quarto appuntamento (ricordiamo che il secondo verrà recuperato in gennaio) della nostra competizione interna, prevista a Trento il 6 e il 7 dicembre, in cui debutteranno azzurri del calibro di Charlène Guignard-Marco Fabbri e di Alessia Tornaghi.

Rimanendo in Italia la rassegna tricolore sarà organizzata sempre ad Egna dall’11 al 13 dicembre. Durante i giorni festivi infine potremo godere dei Campionati Nazionali russi e giapponesi: i primi si svolgeranno a Chelyabinsk dal 24 al 29 dicembre, i secondi a Nagano dal 23 al 27.

LE COMPETIZIONI PROGRAMMATE FINO ALLA FINE DEL 2020

Novembre

27-29 Novembre, NHK Trophy (Grand Prix), Osaka (Giappone)

28-29 Novembre, Gran Premio Italia, Egna (terza tappa)

Dicembre

5-6 Dicembre, Gran Premio Italia, Trento (quarta tappa)

5-8 Dicembre, Coppa Di Russia, Mosca (quinta tappa)

11-13 Dicembre, Campionati Nazionali Italia, Egna

23-27 Dicembre, Campionati Nazionali Giappone, Nagano

24-29 Dicembre, Campionati Nazionali Russia, Chelyabinsk

