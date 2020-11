Pattinaggio artistico, Cup Of China 2020: programma, orari, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa dettata dalla cancellazione di Skate Canada, tornerà questo fine settimana il Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico con la seconda tappa pianificata, la Cup Of China 2020, in scena dal ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina) venerdì 6 e sabato 7 novembre.

A causa della condizione con cui si sta svolgendo la rassegna in questa stagione, ridotta fondamentalmente a dei mini Campionati Nazionali, e alla defezione d’eccellenza dei più attesi della vigilia Wenjing Sui-Cong Han, lo spettacolo generale sarà nettamente inferiore rispetto agli anni passati, così come il numero dei pattinatori coinvolti. Non mancheranno comunque all’appello alcuni esponenti della disciplina da monitorare con attenzione, come ad esempio Jin Boyang e Han Yan nel singolo maschile, Shiyue Wang-Xinyu Liu nella danza e, nelle coppie, gli atleti d’esperienza Cheng Peng-Yang Jin.

Loading...

Loading...

L’evento in questione, così come tutte le gare di prima fascia, potrà essere visibile integralmente live e, successivamente, on demand, sulla piattaforma Eurosport Player; prevista inoltre una sintesi offerta da RAISport, la cui programmazione sarà annunciata prossimamente.

CUP OF CHINA 2020, IL PROGRAMMA DELLA TAPPA

Venerdì 6 novembre

8:30 Rhythm dance danza sul ghiaccio

9:40 Short program individuale femminile

10:00 Short program individuale maschile

11:35 Short program coppie d’artistico

Sabato 7 novembre

7:30 Free dance danza sul ghiaccio

8:45 Free program individaule femminile

10:00 Free program individuale maschile

11:35 Free program coppie d’artistico

CUP OF CHINA 2020: COME VEDERE L’EVENTO IN TV

– Diretta integrale dell’evento su Eurosport Player

– Sintesi su Eurosport

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse